La Xunta asumirá la gestión de la unidad de drogadicción de Porriño

Porriño aprobó ayer por unanimidad el traspaso a la Xunta de los servicios y medios personales y materiales vinculados a la Unidad Asistencial de Drogodependencia (UAD) municipal, un recurso que lleva casi cuatro décadas prestando asistencia sanitaria y apoyo a las personas con problemas de drogodependencias de una veintena de Concellos del sur de la provincia de Pontevedra.

La concejala de Política Social, Teresa Veloso, explicó que el traspaso «supone un avance importante en la integración funcional y sanitaria de un servicio esencial, garantizando una atención más coordinada, estable e incorporada al ámbito sanitario autonómico».

El acuerdo incluye también la aprobación de los anexos correspondientes al personal, que se integra en el Sergas, los puestos vacantes, el inventario de bienes, contratos, así como la cesión temporal del local municipal situado en el Centro Cívico.

El acuerdo queda supeditado a la aprobación definitiva de la Xunta para su entrada en vigor el 1 de enero de 2026.