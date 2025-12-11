El proyecto Celta 360 tendrá su propio sistema de agua

El Concello de Mos y Celta han firmado el convenio de colaboración que permitirá ejecutar un nuevo sistema general de conducción del agua para conectar el ámbito del proyecto de interés autonómico Celta 360 con la conducción general del sistema de abastecimiento del Louro.

El convenio pretende regular la ejecución y posterior cesión al Concello de Mos del depósito regulado de Coto dos Mosquitos y de su conexión con la red municipal en el depósito de A Vaigadaña mediante la conducción, bombeos y sistemas de control.

Según el convenio, firmado por la alcaldesa, Nidia Arévalo, y la presidenta del Celta, Marián Mouriño, el presupuesto estimado de la ejecución material de las obras asciende a más de 2,5 millones de euros, dentro de una previsión económica global que sitúa la inversión del club vigués en más de 3,1 millones de euros, en función de la programación y ajustes. La inversión será asumida íntegramente por el Celta, mientras que el Concello se compromete a tramitar y supervisar los documentos técnicos, realizar los trámites relativos a los terrenos de titularidad municipal, recibir las obras una vez finalizadas y asumir la explotación del sistema general de abastecimiento desde su puesta en servicio.