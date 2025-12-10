La Xunta invertirá 4,7 millones en la obra del nuevo centro de salud de Mos

El Consello de la Xunta de Galicia autorizó ayer la próxima licitación, por importe de casi 373.000 euros, de la redacción del proyecto básico, de ejecución y dirección de obra del nuevo centro de salud de Mos, que se integrará en el complejo sociosanitario de O Rebullón y que incorporará un área pediátrica específica. La ejecución del futuro equipamiento sanitario, de dos plantas y una superficie total de 2.740 metros cuadrados, es decir, un 65% más en comparación con el actual, supondrá una inversión de más de 4,7 millones de euros para el gobierno gallego.

Una vez adjudicado el contrato, el plazo de ejecución de la redacción del proyecto básico será de mes y medio, y, una vez aprobado este, se dispondrán otros dos meses para la redacción del proyecto de ejecución. Luego se procederá a la licitación de las obras, con el objetivo de que puedan comenzar en el primer trimestre de 2027.

Área pediátrica

El nuevo centro de salud permitirá habilitar espacios propios para el servicio de pediatría, con dos consultas de medicina, dos consultas de enfermería pediátrica y, como novedad, una sala de lactancia y una sala polivalente para posibles necesidades de uso exclusivo por pacientes respiratorios.

En el área médica, se contará con 11 consultas de medicina de familia, siendo estas dos más que en el actual centro; 11 de enfermería (dos más), una consulta de matronas, una de farmacia, un nuevo despacho de trabajo social, dos salas polivalentes (una más, en la que se realizarán ecografías, retinografías, electrocardiogramas o espirometrías) y seis consultas de formación a residentes (dos más, gracias a lo que se podrá aumentar la actividad docente con tres residentes MIR de medicina y tres EIR de enfermería).

En el nuevo centro de salud también se prevé una nueva sala de cirugía menor, una nueva consulta de nutricionista, además de un gimnasio de fisioterapia al incorporarse un profesional de esta categoría.

También se amplía la cartera de servicios en el área de mujer, ya que el plan del Sergas dispone de una sala de educación sanitaria que servirá para realizar programas de rehabilitación del suelo pelviano.

En el área de urgencias, que constará con una sala de observación y una de reanimación, se habilitará también una nueva sala de trabajo de enfermería y dos vestuarios.