Expertos hablan de prevención de la violencia de género en Porriño

El Concello de Porriño organiza una jornada sobre prevención de la violencia de género y protección de las víctimas, desde una perspectiva social y tecnológica. La cita tendrá lugar este jueves, día 11, a las 17.30 horas en la sala de comunicación del Concello, con el lema «No a la violencia. Sí a una sociedad libre, justa y segura». Contará con la participación de expertos en la atención, intervención y apoyo a las mujeres víctimas.

El director general de lucha contra la violencia de género de la Xunta de Galicia, Roberto Bara, abrirá la jornada con una charla centrada en las prestaciones económicas y dispositivos a mano de las mujeres víctimas de violencia de género. A continuación, la jefa de la Unidad de la Violencia sobre la Mujer en Pontevedra, María José Rodríguez, abordará el papel de las mesas locales de violencia de género como mejora en la coordinación entre los agentes que intervienen directamente con las víctimas. Por último, cerrará las intervenciones Elena Molanes, directora del Centro de Emergencias para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CEMVI), con la charla «Cuando la emergencia se transforma en esperanza: el rol de los centros de acogida», en la que explicará como estos recursos se convierten en un espacio seguro y en una oportunidad de reconstrucción vital para las mujeres que dan el primer paso para salir de la violencia.