Entrada libre para el coloquio de «Rondallas»
Mos
El Rondallas Fest que tendrá lugar en Mos acogerá el sábado, día 13, un coloquio abierto al público con el director de la película «Rondallas», Daniel Sánchez Arévalo, y varios actores y actrices del elenco. Comenzará a las 12.30 horas en el auditorio del Pazo de Mos, con entrada libre.
El encuentro está concebido como una conversación sobre la creación y proceso artístico de la película e incluirá la proyección del tráiler oficial del filme y del tema oficial del mismo, «Tempo de Rondallas», compuesta por Vacaloura Vermella.
