La Coral Vento do Val celebra su concierto de Santa Cecilia
La Coral Polifónica Ventos do Val organiza el próximo domingo, día 14, el concierto de Santa Cecilia en el auditorio del Multiusos das Pozas, de Petelos. Además de la anfitriona, participarán la Coral Polifónica EMMS de Porriño y el Coro Ecos do Castelo de Parada (Nigrán). La cita comenzará a las 18.00 horas y la entrada será libre y gratuita.
