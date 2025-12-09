El Rondallas Fest de Mos contará con Carlos Blanco, Touriñán y María Vázquez

Los actores de la película «Rondallas» y su director, Daniel Sánchez Arévalo, participan en Mos en el festival Rondallas Fest, que el Concello ha incluido en su programación de Navidad.

Carlos Blanco será el encargado de iniciar la exhibición de rondallas, el sábado día 13 después de las 16.30 horas, con un monólogo en el Parque del Pazo de Mos. Antes estará junto a otros actores de la película como María Vázquez, Judith Fernández, Fer Fraga y Xosé Antonio Touriñán en un coloquio en el salón de sesiones del Pazo.

Su presencia permitirá al público adentrarse en el proceso creativo de la película, conocer anécdotas del rodaje realizado en Mos y reflexionar sobre el valor cultural de las rondallas como patrimonio vivo.

Todos ellos —excepto Touriñán— participarán también en el Certamen de Rondallas en la tarde del sábado, con la participación de ocho agrupaciones. En total, entre el sábado y el domingo participarán 17 rondallas de toda el área de Vigo en la que no faltará una zona gastronómica con food trucks, tanto el sábado como el domingo.

El festival se inaugura el viernes, día 12, con la apertura de la exposición Rondallas, que reúne trajes, instrumentos, fotografías históricas y materiales facilitados por las agrupaciones participantes. La muestra permanecerá abierta durante dos semanas con el objetivo de ofrecer al público una mirada amplia a la riqueza rondalleira. Así mismo tendrá lugar un concierto del grupo Vacaloura Vermella, banda local liderada por Daniel Burgos, autor de varios temas de la banda sonora de la película.

Rondallas Fest esta promovido por el Concello de Mos con la colaboración de la Diputación de Pontevedra, la Axencia de Turismo de Galicia y la Xunta de Galicia.

El festival surge al hilo del rodaje de la película y aspira a combinar música tradicional, memoria colectiva y creación audiovisual contemporánea. Durante tres días, el Pazo de Mos se convertirá en un espacio vivo que reivindica una tradición centenaria en plena evolución.

Para la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, «el Rondallas Fest es mucho más que un festival: es un homenaje a nuestras agrupaciones, una oportunidad para celebrar una tradición que nos define y una forma de proyectar Mos a través del cine y la cultura».