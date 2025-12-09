Porriño adquiere otras 32 parcelas para su parque fluvial del Louro

El Concello de Porriño ha dado un paso decisivo en la transformación ambiental del entorno del río Louro con la adquisición de 32 nuevas parcelas situadas en su margen. Según explicó ayer el Ayuntamiento a través de su servicio de prensa, la operación, firmada por el alcalde Alejandro Lorenzo, forma parte de una estrategia más amplia destinada a consolidar el futuro espacio público e infraestructura verde concebida para reducir el riesgo de inundaciones, restaurar el ecosistema fluvial y crear un nuevo ámbito de encuentro y ocio para la ciudadanía.

Estas 32 fincas se suman a las 24 adquiridas en 2023 y a otras 32 cuya compra está prevista antes de finalizar el año. En total, conformarán un área continua de más de 63.000 metros cuadrados —más de seis hectáreas— que sentarán las bases del proyectado parque fluvial. La iniciativa se enmarca en el Plan de Infraestructuras Ambientales (PIA) y cuenta con financiación europea.

El alcalde destacó la trascendencia de esta adquisición y lo calificó como «un paso histórico para Porriño». Según declaró, la consolidación de estos terrenos permitirá «proteger a la población frente a las inundaciones y, al mismo tiempo, generar un nuevo espacio de recreo y convivencia que mejorará la calidad de vida local.