Casás despierta su espíritu de Navidad

El barrio de Casás, en la parroquia de San Xurxo (Salceda de Caselas), despertó su espíritu de Navidad y el vecindario de sus 28 casas se implicó para que estas fiestas no pasen desapercibidas.

Las viviendas que conforman el barrio, junto con una empresa local, la Escola Infantil Xoaniña y el Lar da Memoria María Teresa Miras Portugal, participaron activamente en la creación artesanal de los adornos navideños que decoran las fachadas de cada casa.

Además de estos ornamentos elaborados a mano —entre los que destacan banderolas tricotadas, árboles de Navidad y muñecos de nieve de madera—, el barrio instaló arcos de luz a lo largo de todo el recorrido, una labor en la que colaboró la empresa Gildo Sonido. Muchas entradas lucen moqueta roja, no falta un photocall festivo y cada vivienda aporta también su propia iluminación, llenando la calle de un brillo especial.

Y no puede haber espíritu de Navidad sin convicencia y fraternidad, así que el domingo hubo un xantar en el que las vecinas y vecinos compartieron mesa y mantel. A las 18.15 horas además se inauguró el alumbrado. Con cinta roja, altavoz y micrófono preparados, invitaron a la alcaldesa, Loli Castiñeira, para que dirigiese unas palabras al vecindario antes de que niños y niñas del barrio cortasen la cinta que daba inicio al recorrido. Todas y todos caminaron juntos por la calle, visitando cada casa y rematando la celebración en la vivienda de Emilio y Pura, donde se sirvió una chocolatada.

El barrio luce espléndido con sus luces, fruto de un proyecto hecho con corazón, en el que el propio vecindario diseñó y creó a mano cada uno de los elementos decorativos que hoy iluminan la calle. Es un ejemplo de trabajo comunitario que llena de luz este rincón de San Xurxo. Coinciden vecinos y vecinas que el ambiente vivido fue especialmente emotivo; es el primer año de esta iniciativa, pero todo apunta a que el espíritu de la Navidad en Casás seguirá creciendo en los próximos años.