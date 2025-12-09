Casás despierta su espíritu de Navidad
Las 28 casas de este barrio de Salceda se implican para que estas fiestas sean diferentes
El barrio de Casás, en la parroquia de San Xurxo (Salceda de Caselas), despertó su espíritu de Navidad y el vecindario de sus 28 casas se implicó para que estas fiestas no pasen desapercibidas.
Las viviendas que conforman el barrio, junto con una empresa local, la Escola Infantil Xoaniña y el Lar da Memoria María Teresa Miras Portugal, participaron activamente en la creación artesanal de los adornos navideños que decoran las fachadas de cada casa.
Además de estos ornamentos elaborados a mano —entre los que destacan banderolas tricotadas, árboles de Navidad y muñecos de nieve de madera—, el barrio instaló arcos de luz a lo largo de todo el recorrido, una labor en la que colaboró la empresa Gildo Sonido. Muchas entradas lucen moqueta roja, no falta un photocall festivo y cada vivienda aporta también su propia iluminación, llenando la calle de un brillo especial.
Y no puede haber espíritu de Navidad sin convicencia y fraternidad, así que el domingo hubo un xantar en el que las vecinas y vecinos compartieron mesa y mantel. A las 18.15 horas además se inauguró el alumbrado. Con cinta roja, altavoz y micrófono preparados, invitaron a la alcaldesa, Loli Castiñeira, para que dirigiese unas palabras al vecindario antes de que niños y niñas del barrio cortasen la cinta que daba inicio al recorrido. Todas y todos caminaron juntos por la calle, visitando cada casa y rematando la celebración en la vivienda de Emilio y Pura, donde se sirvió una chocolatada.
El barrio luce espléndido con sus luces, fruto de un proyecto hecho con corazón, en el que el propio vecindario diseñó y creó a mano cada uno de los elementos decorativos que hoy iluminan la calle. Es un ejemplo de trabajo comunitario que llena de luz este rincón de San Xurxo. Coinciden vecinos y vecinas que el ambiente vivido fue especialmente emotivo; es el primer año de esta iniciativa, pero todo apunta a que el espíritu de la Navidad en Casás seguirá creciendo en los próximos años.
