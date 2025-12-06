Salceda enciende la Navidad y un mes lleno de actividades

Salceda inauguró ayer la Navidad en el municipio con el encendido de la iluminación. Alumnos del CEP Altamira, algunos de los ganadores del concurso de dibujo del 25-N (Ainara, Leire, Dídac y Martín), fueron los encargados de apretar el botón que iluminó las calles y plazas de Salceda, un momento que estuvo acompañado por la música de la Banda dos Insectos.

Con el encendido, Salceda abre un mes lleno de actividades para todos los públicos, con citas ya consolidadas en la Navidad salcedense, como el concierto de Navidad de la Banda de Música Cultural de Salceda, el Festival de Panxoliñas o el en Encontro Internacional de Ranchos Tradicionais.

También habrá música, con las actuaciones de Uxía Lambona e a Banda Molona y el concierto de punkinfantil de Peter Punk y Brais das Hortas; y no faltará el deporte, con la tradicional carrera popular San Silvestre, que se celebrará el viernes 26 de diciembre, la gala de Navidad del Club Patinaxe Artística de Salceda, el partido solidario de la Escola Denis Suárez en beneficio de la infancia de Salceda y la jornada de integración y formación para el deporte del Club Baloncesto Caselas, que contará con sesiones prácticas y un ciclo de ponencias que abordarán cuestiones como la prevención de lesiones, el equilibrio emocional, la nutrición y la salud mental.

Por otro lado, el fin de semana previo a Nochebuena, tendrá lugar una nueva edición del Mercado de Nadal, donde los puestos de artesanía convivirán con el tejido asociativo local durante sábado y domingo. Ese mismo fin de semana volverá a Salceda el Tren de Nadal y se celebrará también la Papanoelada Motera.

Obradoiros infantiles, rondallas, teatro y humor completan la programación de Navidad organizada por el Concello de Salceda.