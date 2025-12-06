Porriño mejorará la eficiencia energética del Centro Cívico

Porriño llevará a cabo las obras de mejora de la eficiencia energética del Centro Cívico con un presupuesto de 150.000 euros. Las intervenciones previstas incluyen la mejora de los sistemas de climatización y ventilación en la segunda planta, la sustitución integral de las carpinterías exteriores por otras más eficientes y el aislamiento térmico de las fachadas, así como la instalación de un nuevo sistema de iluminación eficiente.

La actuación está subvencionada al 80% por la Consellería de Presidencia.