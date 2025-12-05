La salida sur de Vigo se come la supresión del paso a nivel de Porriño

La supresión del paso a nivel de Porriño se demorará más de lo esperado, pues el proyecto quedará integrado en el Estudio Informativo de la salida sur de Vigo, desarrollado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Así se lo comunicaron responsables de ADIF al alcalde, Alejandro Lorenzo, en la última reunión celebrada con el fin de avanzar en el convenio de financiación del proyecto. «Lamento profundamente esta nueva situación, que implica la paralización indefinida de esta actuación y demanda histórica de todos los vecinos y vecinas», ha declarado este viernes Lorenzo, indicando que «nos sentimos manipulados, engañados y olvidados».

El gobierno local de Porriño ya estaba barajando diferentes posibilidades de financiación para realizar la aportación municipal para la ejecución de la obra, por lo que el alcalde pidió a ADIF cerrar el convenio de financiación que ya fuera aceptado por el Concello en 2024. Es por ello que la sorpresa fue mayúscula cuando desde ADIF informaron al regidor porriñés de que se descartaba realizar la información pública y posterior aprobación del proyecto de supresión del paso a nivel de Porriño porque la actuación va a quedar englobada en el Estudio Informativo de la salida sur de Vigo, lo que supondrá un escenario de plazos mucho más prolongados.

Debido a que los trabajos de redacción del Estudio Informativo de la salida sur de Vigo constituían un factor de incertidumbre acerca de la compatibilidad del proyecto de supresión del paso a nivel, desde ADIF se solicitó a la dirección general del Sector Ferroviario, dependiente del Ministerio de Transportes, que informase sobre la compatibilidad de ambas actuaciones. La contestación llegó el pasado 1 de octubre, indicando que se consideraba necesario incluir la supresión del paso a nivel en el Estudio Informativo de la salida sur.

Aunque esto implicará unos plazos más prolongados, desde el punto de vista económico, el nuevo escenario suscitado por la redacción del estudio informativo debería implicar que financiación de la obra fuera objeto del promotor de la misma, en este caso, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, no siendo ya necesario un convenio de financiación entre el Concello y ADIF.

La indignación del gobierno porriñés es máxima, pues tras años demandando la supresión del paso a nivel que parte en dos el centro urbano de Porriño, el proyecto ya estaba completamente redactado, con informes favorables de todas las administraciones afectadas y un borrador del convenio con ADIF que ahora queda en papel mojado.

«El presupuesto definitivo estaba ya cifrado en más de 28,6 millones de euros, de los cuales ADIF aportaría el 72,2% y el Concello el 27,8% restante, y por nuestra parte ya se estaba incluso estudiando distintas vías de financiación para asumir la aportación municipal de cerca de 8 millones de euros, más los dos millones a mayores para la humanización del entorno, contemplando para ello posibles fondos europeos u operaciones de crédito, para las cuales ya se diera también el visto bueno», recuerda el regidor porriñés, lamentando el trabajo en vano hecho hasta ahora, así como también el dinero invertido. «El Ministerio invirtió 800.000 euros en un proyecto que ahora deja sin efecto y el Concello destinó 20.000 euros al proyecto de humanización futura del ámbito», denuncia Lorenzo.

En la misma línea, el alcalde denuncia un agravio comparativo por parte del Ministerio de Transportes, pues recientemente anunció una inversión de 22,6 millones para eliminar un paso peatonal en Cesantes, en el vecino Concello de Redondela, con expropiaciones ya en marcha. En este sentido, cabe recordar que el de Porriño es uno de los pasos a nivel en núcleo urbano más peligrosos de la red ferroviaria nacional, soportando diariamente el cruce de cerca 8.000 vehículos.

El PSOE se congratula porque el Concello se va a ahorrar 8 millones

En relación a esta noticia, el PSOE de Porriño ha asegurado que la esperada actuación de soterramiento del paso a nivel «va a ser asumida directamente por el Ministerio de Transportes». «La información disponible apunta a que se ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de enganchar con el trazado actual al norte de Porriño, en lugar de hacerlo al sur, lo que implicará la duplicación de la vía en el trazado actual, incluyendo la actuación de soterramiento prevista», explican los socialistas, indicando que «esto significa que ya no será necesario firmar un convenio entre el Concello y ADIF, por lo que la administración local se ahorrará los 8 millones que estaba comprometida a aportar».

El PSOE también avanza que esta novedad implicaría mejoras en la movilidad ferroviaria entre Porriño y Vigo, «pues al situarse la conexión hacia el norte podremos gozar de más frecuencias y se abre la posibilidad de incluirnos en el servicio de cercanías que el Ministerio de Transportes está estudiando».

Con todo, el grupo municipal del PSOE reconoce que «la parte negativa de este cambio será una dilatación de los plazos, pues la obra queda condicionada a la construcción de la salida sur de Vigo».