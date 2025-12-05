Salceda enciende esta tarde la Navidad
Salceda enciende hoy el alumnado navideño con un acto a las 18 horas en la Plaza del Concello. Además de iluminar las calles de Salceda, también actuará la Banda dos Insectos. La programación navideña continuará mañana, con la representación de «Retrincos de Castelao», a las 18 horas en el Auditorio Municipal.
- Davila 02/12/2025
- Davila 03/12/2025
