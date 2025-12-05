Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salceda enciende esta tarde la Navidad

Salceda enciende hoy el alumnado navideño con un acto a las 18 horas en la Plaza del Concello. Además de iluminar las calles de Salceda, también actuará la Banda dos Insectos. La programación navideña continuará mañana, con la representación de «Retrincos de Castelao», a las 18 horas en el Auditorio Municipal.

