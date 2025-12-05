El Concello de Vigo recurrirá la sentencia favorable a Porriño

El Concello de Vigo presentará un recurso de apelación contra la sentencia del Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo que anula el acuerdo plenario de 2023 por el cual se actualizó un acuerdo de 1998 sobre la participación del Concello de Porriño en los costes de mantenimiento de las infraestructuras de captación de agua del embalse de Eiras, exigiendo a Porriño un aumento del canon. El gobierno olívico explica que el juez estimó el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Porriño por faltar en el expediente toda la documentación que da soporte a los gastos que le exige Vigo a Porriño.

El consistorio vigués presentará dicho recurso «en defensa del interés público de la ciudad», e indica que, en todo caso, «la sentencia reconoce explícitamente la deuda de más de 5 millones que mantiene Porriño con Vigo por este concepto y la afea al demandante que es un principio general del derecho que para reclamar, para oponerse al cumplimiento de una obligación, será necesario estar al corriente de lo que se debe a quien exige ese cumplimiento».

Desde la administración que dirige Abel Caballero también recalcan que, en su resolución, el juez acredita que «el Concello de Vigo hizo inversiones en el canal de Eiras, que tiene una longitud de 2.916 metros, por la que se suministraron a Porriño 3.599.474 metros cúbicos en el años 2023, lo cual supuso un 10,56% del agua embalsada en Eiras, y ratifica que el coste de mantenimiento desde el sifón de Quintela hasta el punto de entrega en Os Valos le corresponde totalmente al Concello de Porriño».

También destacan desde el Concello de Vigo que, «tanto el Concello de Porriño como el juez reconocen que la metodología empleada por el Concello de Vigo para el cálculo de la repercusión proporcional de los costes de mantenimiento de la infraestructura es correcta».