El belén de Herville se inaugura el lunes

La Asociación Cultural, Social y Vecinal de Herville, en Mos, inaugura el próximo lunes su tradicional belén, que podrá visitarse hasta el 10 de enero. Son más de 70 metros cuadrados de exposición, con más de 200 piezas artesanales.

