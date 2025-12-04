Porriño reivindica los derechos de las personas con diversidad

Porriño celebró ayer el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con su tradicional concurso de paraguas, en el que se pudieron contemplar diversos diseños con mensajes reivindicativos, resultando ganador el elaborado por los escolares del CEIP Antonio Palacios.

También se leyó un manifiesto por el grupo de usuarios de Aceesca «Os dez de Porriño», que hicieron un llamamiento contundente a derribar barreras y garantizar los derechos de las personas con diversidad. «No solo es un día para celebrar nuestra fortaleza, sino también para exigir los cambios necesarios que nos permitan formar parte de la sociedad de manera plena, activa y equitativa», reivindicaron los usuarios de Aceesca.