Mos convoca un concurso de postales de Navidad
El Concello de Mos y la Biblioteca Pública Municipal María Magdalena lanzan una nueva edición del concurso de postales de Navidad «O Espírito do Nadal», destinado a niños y niñas de 3 a 12 años, invitados a plasmar en una postal lo que significa para ellos la Navidad. Las obras podrán entregarse hasta el 19 de diciembre en las instalaciones de la biblioteca mosense, en horario de 10 a 21 horas.
Las creaciones podrán elaborarse con cualquier técnica artística y deberán incluir un mensaje navideño redactado en gallego o castellano. El concurso establece tres categorías: de 3 a 5 años, de 6 a 8 años y de 9 a 12 años.
Todas las postales pasarán a formar parte de una exposición púbica que podrá visitarse en la biblioteca del 22 de diciembre al 2 de enero. Además, serán los propios participantes los que ejercerán de jurado, emitiendo su voto los días 29 y 30 de diciembre, en horario de 9.30 a 14.30 horas. Las postales ganadoras, una por categoría, recibirán un vale de compra y un diploma acreditativo.
