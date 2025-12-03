Porriño amplía la Sala de Exposiciones Antonio Palacios con un local anexo

Porriño ya tiene lista su Sala de Exposiciones Antonio Palacios, cuyas obras impulsó con motivo del año dedicado al célebre arquitecto en un bajo en la calle que lleva su nombre, cerca de la casa consistorial. El espacio se queda pequeño para acoger todo el material que le ha sido cedido al Concello para esta muestra, mucho inédito, por lo que se ampliará con la adecuación de un local contiguo, de propiedad municipal. De esta manera alcanzará los 200 metros cuadrados de espacio dedicado a difundir la obra y el legado del arquitecto porriñés.

La Xunta de Galicia aprobó en su último Consello el convenio entre la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y el Ayuntamiento de Porriño por el que el Gobierno gallego aportará más de 140.000 euros para ampliar la sala. Según el acuerdo, la Consellería de Cultura invertirá este año 3.630 euros para la redacción del proyecto y dirección de obra, mientras que los cerca de 137.000 euros restantes, presupuestados para 2026, se destinarán a llevar a cabo las actuaciones para el acondicionamiento del local.

Estas consistirán en la adecuación de la fachada acristalada y trasera, aislamientos, pavimentos, climatización, iluminación, instalación eléctrica y ampliación de la zona elevada donde se situará la maqueta del emblemático Plan de Extensión y Reforma Interior de Vigo de Antonio Palacios.

El alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, espera que las obras queden licitadas este año y que en la primavera de 2026 pueda abrir sus puertas la Sala de Exposiciones Antonio Palacios, que albergará una muestra permanente con materiales inéditos, dibujos, planos, maquetas y documentos procedentes de la exposición de Madrid, pendientes de traslado a villa del Louro.

«Esta ampliación, que nos permitirá duplicar la superficie expositiva, es una excelente noticia y refuerza el compromiso compartido con la Xunta de Galicia para crear un museo de primer nivel», valora el alcalde porriñés.