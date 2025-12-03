El juzgado tumba la subida del canon del agua impuesto por Vigo a Porriño

Porriño le ha ganado una batalla a Vigo en relación al conflicto que ambos Concellos mantienen por el canon del agua. La administración que dirige Abel Caballero le impuso a la que preside Alejandro Lorenzo una subida del precio de los costes de mantenimiento del embalse de Eiras, que abastece a Porriño, mediante acuerdo plenario del 29 de marzo de 2023, contra el cual el Concello de Porriño presentó un recurso ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, que, en sentencia de este 2 de diciembre de 2025, ha resuelto a favor de Porriño declarando la nulidad del acuerdo tomado por el pleno de la ciudad olívica.

Con todo, la guerra sigue abierta porque la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación en un plazo de 15 días para su posterior remisión al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Precisamente el TSXG ya conoce el caso, pues fue el alto tribunal gallego el que devolvió a primera instancia dicha denuncia, que inicialmente fue desestimada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo al señalar el juez que el recurso no cumplía los preceptos legales, ya que la decisión de interponerlo no fue adoptada por el pleno, sino por el alcalde. Ante esto, el Concello de Porriño apeló al TSXG, que revocó la sentencia del juzgado vigués por «indefensión» del Ayuntamiento porriñés.

Devuelto el conflicto al Contencioso-Administrativo, este juzgado acaba de declarar nulo el acuerdo tomado por el pleno vigués el 29 de marzo de 2023, que actualizaba el acuerdo plenario del 27 de enero de 1998, sobre la participación del Concello de Porriño en los costes de operación y mantenimiento de las infraestructuras de captación de agua del embalse de Eiras, exigiendo a Porriño un aumento del canon.

Igualmente, en una segunda sentencia, el juez anula las liquidaciones bimestrales derivadas del acuerdo plenario, que Vigo le reclamó a Porriño durante el año 2023, y que ascienden a casi 150.000 euros.

En su sentencia, el Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo reconoce la complejidad del asunto, motivo por el cual no impone el pago de costas, a la vez que anima a las partes, Vigo y Porriño, a que «sienten adecuadamente, con solidez, los cimientos de la relación jurídica que indudablemente les vincula; en aras de evitar una cascada litigiosa como la que hemos padecido a cuenta de las liquidaciones que se giraron sobre el acuerdo plenario del año 1998».

Igualmente, sugiere a Vigo que ponga a disposición de Porriño la documentación de los gastos reales que genera el mantenimiento y conservación de la presa de Eiras; y en la misma línea, recomienda a Porriño que salde su considerable deuda con el Concello de Vigo.

«La justicia confirma que Vigo no podía modificar ni imponer unilateralmente los importes que pretendía cobrarnos, por eso anula el acuerdo plenario de 2023 y, consecuentemente, las liquidaciones que fueron derivadas del mismo», explica el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo