El CEIP Martínez Alonso de Mos gana un premio nacional con su marca de ropa ecosostenible

El subdelegado de Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, visitó el CEIP Martínez Alonso, de Mos, para felicitar a su equipo directivo y a todo el alumnado y profesorado por el Premio STEAM que le ha concedido el Ministerio de Educación, siendo el único centro de toda Galicia galardonado en la convocatoria de este año.

El premio reconoce el trabajo de creación de una marca de ropa ecosostenible mediante talleres STEAM. El colegio mosense logró el segundo premio nacional en la modalidad de Educación Infantil y Primaria.

Losada recorrió el centro acompañado del director, Gaspar Torres, quien explicó que el proyecto ganador se denominó «Matria Téxtil» y sirvió para desarrollar un proyecto pedagógico en el que participaron los 256 alumnos y alumnas combinando tecnología, conciencia científica e igualdad. El alumnado fabricó «tote bags» que luego fueron objeto de un pase de modelos y una subasta entre los padres y madres. La recaudación fue donada a la Asociación Bicos de Papel, que se dedica al apoyo de los niños y niñas pacientes oncológicos del hospital Álvaro Cunqueiro.