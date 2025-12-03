La Biblioteca de Mos gana un premio por promover la lectura
El Ministerio de Cultura ha premiado a la Biblioteca Municipal María Magdalena de Mos por su trabajo de animación a la lectura. El Concurso de Proyectos de Animación a la Lectura María Moliner reconoció varias iniciativas impulsadas por la biblioteca mosense. El premio lleva asociada una aportación económica de casi 3.000 euros que se destinará a la compra de libros para ampliar los fondos bibliográficos de la biblioteca.
