La Biblioteca de Mos gana un premio por promover la lectura

El Ministerio de Cultura ha premiado a la Biblioteca Municipal María Magdalena de Mos por su trabajo de animación a la lectura. El Concurso de Proyectos de Animación a la Lectura María Moliner reconoció varias iniciativas impulsadas por la biblioteca mosense. El premio lleva asociada una aportación económica de casi 3.000 euros que se destinará a la compra de libros para ampliar los fondos bibliográficos de la biblioteca.