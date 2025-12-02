Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Porriño pavimenta el Camiño da Louriña

El Concello de Porriño ha iniciado las obras de pavimentación del Camiño da Louriña, en la parroquia de Pontellas. La intervención forma parte de una inversión global de más de 73.000 euros en la que se incluyen otro camino en Pontellas y dos más en Atios.

