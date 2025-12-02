Mos aprueba su presupuesto para 2026: casi 16 millones
El Concello pedirá un préstamo de 1,2 millones
El Concello de Mos aprobó ayer en pleno su presupuesto municipal para 2026, que roza los 16 millones de euros, la cifra más alta de la historia del municipio y que supone casi un millón de euros más que el del ejercicio anterior.
La alcaldesa, Nidia Arévalo, destaca del presupuesto que «es una herramienta fundamental para seguir avanzando en un Mos más social, más moderno y con mejores servicios públicos» y que llega «tras varios años de excelentes resultados económicos, impuestos congelados desde 2012 y una deuda todavía muy baja».
A raíz de esta «buena salud financiera» de la que presume Arévalo, adelanta que esto permitirá al Concello solicitar un préstamo de 1,2 millones. «Una decisión responsable y necesaria para no tener que atrasar actuaciones clave que mejorarán la vida de los vecinos y vecinas», explica la regidora, indicando que, con este crédito, la deuda municipal se situará en torno al 22%. «No es un crédito por necesidad, sino por planificación. Lo pedimos porque Mos se lo puede permitir y porque es el momento de acelerar obras fundamentales», destaca la alcaldesa.
