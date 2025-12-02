Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla para prevenir estafas en Porriño

La Guardia Civil imparte esta tarde, a las 17 horas, una charla informativa en Porriño en la que ofrecerá consejos y medidas preventivas para mejorar la seguridad de las personas mayores y evitar estafas, poniendo especial énfasis en el ámbito digital. La cita será en el salón de plenos, abierta a al público.

