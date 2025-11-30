Salceda de Caselas impulsa viviendas y nuevos equipamientos

Unas 200 viviendas, de carácter privado y protegidas, y terreno listo para equipamientos públicos, es lo que espera conseguir a corto plazo el gobierno de Salceda de Caselas con el impulso de la urbanización de la fase 2 del PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de A Gándara ya iniciado en su día y que permitió la construcción del nuevo centro de salud.

El gobierno local, que dirige Loli Castiñeira, presentó el proyecto de urbanización, con una inversión de más de un millón de euros, a la convocatoria del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra.

En líneas generales, y tal y como explicó ayer el gobierno, este proyecto de urbanización supondrá en la práctica la puesta en servicio de mas de 7000 metros cuadrados de suelo residencial, facilitando de este modo la construcción de nueva vivienda de promoción privada, además de un área de 1.060 metros cuadrados para vivienda protegida que el Ayuntamiento tiene ya ofrecida al Instituto Galego de Vivenda e Solo.

. / SIMÓN ESPINOSA

El proyecto supondrá asimismo la puesta en marcha efectiva de 2.738 metros cuadrados de suelo para equipamientos, en los que poder instalar infraestructuras tan necesarias como un centro de día, un pabellón o un nuevo auditorio. También se crea de este modo el acceso a dos amplias zonas verdes con un total de 5.662 metros cuadrados. Por otra parte, supondrá la mejora de la accesibilidad al nuevo centro de salud, fundamentalmente para el vecindario que se acerque desde la zona de Entenza, así como la creación de nuevas plazas de aparcamiento en superficie a lo largo de las calles.

Según la alcaldesa, la apuesta del gobierno local por este proyecto para el Plan Extra, se debe a que el mismo sería prácticamente imposible de asumir por el Ayuntamiento. «Se no Plan Extra do pasado ano decidimos que o prioritario era un servizo fundamental como é o saneamento para a parroquia de Entenza, nesta ocasión consideramos fundamental o investimento no plan de apertura de novas rúas, fomentando deste xeito a expansión do casco urbano e a habilitación de novas zonas para vivenda, equipamentos e espazos de lecer. A segunda transformación de Salceda dará un paso importante con este ambicioso proxecto», indicó la regidora.

La primera fase de la calle Mártires de Sobredo se urbanizó para poder poner en marcha el nuevo centro de salud, y en la zona se crearon nuevos aparcamientos disuasorios.