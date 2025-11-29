Porriño enciende una Navidad inclusiva

Un millón de luces led iluminaron ayer la Navidad de Porriño. Laura e Ibai, usuarios de Aceesca, fueron los encargados de pulsar el botón del encendido. «Estamos muy contentos de dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual y de compartir con vosotros un momento tan especial», señaló Laura, mientras que su compañero agradeció a las personas asistentes «por acompañarnos y por seguir contribuyendo entre todos a un Porriño más inclusivo». Por su parte, el alcalde, Alejandro Lorenzo, destacó que «hoy no solo encendemos luces, hoy encendemos emoción, ilusión e inclusión».

El acto contó con nieve artificial y confeti, así como con chocolate caliente con churros y un flashmob protagonizado por artistas locales, que estrenaron el villancico «O Nadal no Porriño», con la participación especial del alcalde, que también puso voz al tema. La noche terminó con la actuación de Soraya.