Mos concede licencia para tres edificios en la ciudad deportiva

La junta de gobierno de Mos ha dado luz verde a las licencias urbanísticas para la construcción de tres edificios previstos en la primera fase del proyecto de interés autonómico Factoría do Deporte Galego- Galicia Sports 360, que el Real Club Celta de Vigo está levantando en Mos. Las licencias aprobadas permitirán al club celeste iniciar las obras del edificio mixto, el pabellón para vestuarios, oficinas y zona de restauración y la clínica.

En conjunto, la autorización de estos tres edificios, que suman una superficie edificable total de 16.044 metros cuadrados, supone la activación de una inversión de más de 15 millones de euros. «Se trata de un impulso económico directo que permitirá avanzar en la creación de un polo de innovación deportiva único en Galicia, con impacto en el empleo, en la actividad local y en la proyección exterior del municipio», destacan desde el gobierno local.

El edificio mixto, que contará con una edificabilidad de 10.389 metros cuadrados, se destinará a usos educativos y socioculturales, con un presupuesto de más de 8,5 millones de euros; el pabellón para vestuarios, oficinas y restauración, con una superficie de 4.396 metros cuadrados, está presupuestado en 5,5 millones de euros; y la cínica, consistente en una infraestructura deportiva de última generación de uso sanitario-asistencial al servicio de Galicia Sports 360, ocupará 1.259 metros cuadrados, y supondrá una inversión de más de un millón de euros.

Cumplimiento de normativas

La aprobación de las licencias acredita que los proyectos cumplen con las condiciones urbanísticas, técnicas y normativas recogidas en el proyecto de interés autonómico, así como con el resto de la normativa aplicable. La documentación define usos, superficies, implantación y sistemas constructivos de cada edificio, permitiendo dar continuidad a las obras previstas dentro de la Etapa I del proyecto.

Para la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, la concesión de estas licencias «representa un nuevo hito en la implantación definitiva de la Factoría del Deporte Gallego en nuestro Concello, un proyecto tractor que genera actividad económica, empleo y posiciona a Mos como referencia del deporte y de la innovación de Galicia».