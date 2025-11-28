Porriño inicia hoy la Navidad con un concierto de Soraya

Porriño dará la bienvenida hoy a la Navidad con el encendido del alumbrado y un concierto de Soraya. El acto central está previsto a las 20.15 horas en la Plaza del Concello, pero las actividades comenzarán a las 18.30 horas con la representación del cuentacuentos interactivo «Un conto de Nadal», de Lalá Teatro.

Un grupo de usuarias y usuarios de Aceesca, Afaga, Vide y los centros de día del municipio serán los encargados de pulsar el botón que iluminará las calles de Porriño. Este año, la gran novedad de la decoración navideña de Porriño es un techo de luces de 30 metros de longitud, 7 de alto y 8 de ancho, compuesto de 75.000 microleds, que ofrecerá todos los días un espectáculo sincronizado de luces y sonido. En total se iluminará una superficie de 27.600 metros cuadrados.

Tras el encendido, a las 20.15 horas, tendrá lugar el concierto «Voces do Porriño», protagonizado por diferentes artistas locales, con el estreno del villancico «O Nadal no Porriño».

Soraya, finalista de la cuarta edición de Operación Triunfo y representante de España en Eurovisión en 2009, continuará con la fiesta ofreciendo un espectáculo musical a partir de las 21.30 horas. A continuación, cerrará este primer día de programación navideña en Porriño una sesión DJ desde las 22.30 horas.