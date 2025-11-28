Mos forma a su personal municipal en igualdad

El Concello de Mos celebró esta semana las jornadas «Igualdad efectiva entre mujeres y hombres: entendiendo la violencia de género», dirigidas al personal municipal, con motivo del 25-N e incluidas dentro del Plan de Igualdad Municipal.

Las jornadas tuvieron como objetivos principales fomentar el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista en la comunicación administrativa, mejorar la detección y actuación frente a posibles situaciones de violencia de género y dotar de herramientas prácticas para favorecer una atención igualitaria, respetuosa y libre de discriminación.

La formación se estructuró en dos sesiones simultáneas en grupos reducidos, en las que se trabajó tanto el uso del lenguaje inclusivo en la administración como un protocolo básico de actuación ante casos de violencia de género.

Las sesiones fueron impartidas por José Ángel Ruibal, ex inspector de la Policía Local de Pontevedra, criminólogo y agente en igualdad, y por las agentes de igualdad Carmen Sotelo y Lorena Núñez.