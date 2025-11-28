Doble cita con el teatro en Salceda y Mos

La Diputación lleva mañana, sábado, el circuito +Escénicas a Mos, donde se representará el espectáculo sobre la migración «Sophie non é o meu nome de guerra», a cargo de Redrum Teatro; y a Salceda, donde se llevará a escena la comedia «O furancho», a cargo de Ibuprofeno Teatro. Las dos comenzarán a las 20 horas en Torroso y en el auditorio, respectivamente.