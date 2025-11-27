Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Porriño ofrece 50 plazas en su campamento navideño

El plazo de inscripción abre el próximo lunes

D. P.

Porriño

El Concello de Porriño organiza un campamento de Navidad para facilitar la conciliación laboral y familiar. Este se desarrollará los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2, 5 y 7 de enero, en horario de 8.30 a 14.30 horas, en las instalaciones municipales, siendo el punto de entrega y recogida en el CEIP Xosé Fernández López.

La actividad se dirige a niños y niñas de 3 a 12 años y aun número máximo de participantes de 50, teniendo preferencia los empadronados en Porriño.

El plazo de inscripción abrirá el próximo lunes, 1 de diciembre, a las 9.00 horas, y se cerrará el día 8 de diciembre, a la misma hora. Las familias interesadas deberán cubrir el modelo oficial de solicitud, disponible en la web del Concello o en el Registro, y presentarlo junto con la documentación requerida, de manera presencial o telemática. Las plazas se otorgarán por orden de inscripción.

