Porriño ofrece 50 plazas en su campamento navideño

El Concello de Porriño organiza un campamento de Navidad para facilitar la conciliación laboral y familiar. Este se desarrollará los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2, 5 y 7 de enero, en horario de 8.30 a 14.30 horas, en las instalaciones municipales, siendo el punto de entrega y recogida en el CEIP Xosé Fernández López.

La actividad se dirige a niños y niñas de 3 a 12 años y aun número máximo de participantes de 50, teniendo preferencia los empadronados en Porriño.

El plazo de inscripción abrirá el próximo lunes, 1 de diciembre, a las 9.00 horas, y se cerrará el día 8 de diciembre, a la misma hora. Las familias interesadas deberán cubrir el modelo oficial de solicitud, disponible en la web del Concello o en el Registro, y presentarlo junto con la documentación requerida, de manera presencial o telemática. Las plazas se otorgarán por orden de inscripción.