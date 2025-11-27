Mos encenderá el alumbrado de Navidad el 6 de diciembre

El Concello de Mos encenderá su alumbrado de Navidad el sábado 6 de diciembre, coincidiendo con el primer día de su Mercado Aberto Queda en Mos, que celebrará ese fin de semana su tercera edición. Este consistirá en un evento al aire libre en el que participarán 25 establecimiento del comercio local, que ofrecerán sus productos y servicios en un formato de mercado abierto, atractivo y dinámico. También habrá actuaciones musicales, actividades familiares y propuestas culturales y gastronómicas.

El mercado abrirá el 6 de diciembre a las 12.00 horas. Por la mañana habrá diferentes actividades y concierto de Argonat Band a las 13.00 horas. El encendido del alumbrado será a las 17.00 horas, con espectáculo LED, taller de pintacaras y otras actividades. El domingo, 7 de diciembre, continuarán las propuestas con yoga en familia, Charanga Sacacorchos y actuaciones de Ce Orquestra Pantasma y Algaravía Folk.