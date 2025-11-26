Porriño nombra la Plaza 25-N en homenaje a las víctimas

Porriño celebró ayer el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con la colocación de un lazo morado en la fachada del Concello y la inauguración de la Plaza 25-N, frente a la iglesia parroquial de Santa María.

Tras el descubrimiento de la placa, el alcalde, Alejandro Lorenzo, recordó que esta iniciativa fue un compromiso adquirido en pleno y que ahora se hace realidad. «Esta plaza, hasta ahora sin nombre, pasa a llamarse oficialmente Plaza 25-N, en homenaje a todas las mujeres víctimas de violencia machista», anunció el regidor, destacando que la lucha contra esta lacra no debe reducirse a un único día, sino que es una responsabilidad de toda la sociedad todos los días del año.

El acto contó con la participación del alumnado y uno de los momentos más destacados fue el lazo humano formado por el alumnado de 2º y 4º de la ESO del colegio Hermanos Quiroga, que portaban cartulinas con los nombres de las 39 víctimas mortales de este año. Antes de iniciar la lectura del nombre de cada una de las mujeres asesinadas, la concejala de Igualdad, Carolina González, destacó que el 25-N es «un día de recuerdo, reflexión y compromiso con la prevención y eliminación de la violencia machista».