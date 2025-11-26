El Consorcio do Louro, en alerta por la situación de la presa de Eiras
El Consorcio de Augas do Louro, integrado por los concellos de Porriño, Mos, Salceda, Tui y Augas de Galicia, celebró ayer un comité extraordinario con la presencia de los alcaldes y alcaldesas de los cuatro municipios. Durante la reunión, el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, expuso la actual problemática de la presa de Eiras, actualmente con problemas de mantenimiento.
Aunque no se tomó ningún acuerdo sobre la cuestión, entre otras cosas porque no había propuesta ni expediente, terminada la sesión, el presidente del Consorcio, Alejandro Lorenzo, planteó publicamente «estudiar posibles soluciones coordinadas para garantizar el suministro presente y futuro, como solicitar una reunión interinstitucional para estudiar la posible creación de una mancomunidad que permita fortalecer la cooperación entre administraciones y garantizar la seguridad hídrica de forma sostenible y estratégica».
Además, Lorenzo indicó que «el Consorcio do Louro, como órgano de cooperación, está formado por cuatro Concellos y todos debemos ser partícipes de cualquier obra, mejora o actuación que se lleve a cabo. No se puede tomar decisiones unilateralmente».
