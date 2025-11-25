La Xunta impulsa el desarrollo de suelo para crear 300 viviendas en Porriño

El Consello de la Xunta le dio ayer luz verde al inicio de la tramitación del expediente relativo a la delimitación y declaración de interés autonómico de las actuaciones para habilitar suelo residencial destinado a viviendas protegidas en el Concello de Porriño. El proyecto abarca 4,3 hectáreas, en la zona próxima al pabellón municipal, centro de salud y juzgados, donde se planea la construcción de 300 viviendas, de las cuales el 80% estarán sometidas a algún régimen de protección pública.

El visto bueno a este trámite en el Consello de la Xunta tiene como objetivo la aprobación y delimitación del ámbito de actuación identificado en el planeamiento general como suelo urbanizable, dentro del polígono SUR-PPR2-2, con una superficie de 43.000 metros cuadrados. Dicho ámbito se escogió teniendo en cuenta la delimitación recogida en el PXOM sobre la base de las edificaciones residenciales o infraestructuras existentes en el entorno. Además, en los terrenos inundables del sector SUR-PPR-2 incluidos en la delimitación de este plan de interés autonómico (PIA), se prevé la creación de espacios libres y verdes vinculados al río Couso, respetando las especies autóctonas de la zona.

De esta manera, la delimitación propuesta del PIA de Porriño tiene una superficie total de 4,3 hectáreas, donde, inicialmente, se estima que podrían construirse 30 viviendas, de las cuales 240 serían de protección pública.

Dicho proyecto se enmarca en la estrategia gallega de suelo residencial, que ha puesto en marcha la Xunta con el objetivo de desarrollar suelo donde facilitar la construcción de 25.000 viviendas en Galicia, de las cuales 20.000 serán protegidas y 5.000 libres.

El de Porriño es el undécimo proyecto de interés autonómico (PIA) puesto en marcha por la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras para desarrollar ámbitos de suelo residencial. Los otros diez se encuentran en Pontevedra, Vigo (Ofimático), Vigo (Cantabria-Ramón Nieto), Ourense, Lugo, Arteixo, A Coruña, Santiago de Compostela, Vilagarcía y Marín.