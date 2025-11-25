El pleno de Porriño aprueba los diseños de su primer escudo y bandera oficiales

La corporación municipal de Porriño aprobó ayer en pleno sus primeros símbolos oficiales, un escudo y una bandera, que fueron diseñados siguiendo la normativa heráldica y a partir de los elementos que definen al municipio. Aunque el gobierno local del PP cuenta con mayoría suficiente, el PSOE apoyó la aprobación de dichos diseños, pues se tuvo en cuenta su propuesta de incluir de alguna forma el número de parroquias del Concello. El BNG, por su parte, votó en contra, al rechazar la corona real que encabeza el escudo y considerar que esta no es una iniciativa «ni necesaria ni urgente».

El pleno aprobó inicialmente estos símbolos, diseñados con la colaboración de la Comisión Heráldica de la Xunta de Galicia y con el asesoramiento del historiador local Diego Giráldez. El escudo aprobado, timbrado con una corona real, integra elementos que representan la historia, economía, patrimonio e identidad de Porriño. Se mantiene el puente como elemento central, coronado por una torre que evoca la casa consistorial, obra del arquitecto Antonio Palacios; se añade un compás y una chumbada de plata como homenaje directo a Palacios; dos espigas de trigo de oro en alusión a la tradición panadera de Porriño y ocho ruedas dentadas de plata que representan las ocho parroquias del Concello y su fuerte tejido industrial. Por su parte, la bandera guarda coherencia con el escudo e incorpora los mismos elementos principales.

El escudo aprobado para Porriño. / FdV

Tras su aprobación en pleno, el expediente se someterá ahora a información pública durante un mes, tiempo en el cual los vecinos y vecinas podrán presentar alegaciones. En caso de no haber, se considerará definitivo el acuerdo y ser remitirá el expediente a la Comisión Heráldica de la Xunta, que emitirá un informe preceptivo y vinculante. Si el informe resulta favorable, la propuesta se elevará al Consello de la Xunta de Galicia, que aprobará definitivamente el escudo y la bandera de Porriño.

«Por fin tendremos símbolos oficiales que representen nuestra identidad, nuestra historia y lo que somos como pueblo», valora el alcalde, Alejandro Lorenzo, indicando que esta iniciativa no supondrá un gasto extraordinario y que no implicará cambios inmediatos en carteles, documentación o material municipal, sino que la sustitución se realizará progresivamente, conforme se renueven existencias.