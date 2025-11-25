El alumnado del IES de Mos alza la voz contra la violencia machista
Mos
Mos celebró ayer su acto central conmemorativo del 25-N, en el que el alumnado del IES de Mos elaboró un mural colectivo en el que plasmaron mensajes de rechazo de la violencia machista y compromisos personales para construir una convivencia basada en el respeto y la igualdad. Para esta intervención se instalaron 25 metros de lonas donde el alumnado escribió sus frases.
El acto, que se celebró en el Pabellón Óscar Pereiro, incluyó la lectura de un manifiesto en homenajes a las víctimas de violencia de género y un minuto de silencio en memoria de las 38 mujeres asesinadas este año en España y de los 65 menores víctimas de violencia viacria.
- El buey irlandés se come al gallego
- La vida de una parroquia en torno a una calle carretera
- La Xunta explora la compra de 850 fincas en la costa para convertirlas en sitios protegidos
- Inauguración del mercado de Navidad de Vialia
- El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros
- Vialia y Bouzas estrenan mercado y luces navideñas
- «Hay muchos abogados que ejercen y cobran menos que personas con derecho a asistencia jurídica gratuita»
- Sitúan en Cuba al profesor de Ourense fugado que violó a una alumna de 12 años