Mos incrementa en casi un millón de euros el presupuesto para 2026

El gobierno mosense ya tiene listo su presupuesto municipal para 2026, que asciende a 15,8 millones de euros. Es, nuevamente, el mayor de la historia del Concello de Mos, superando en casi un millón de euros el anterior. «Es un presupuesto sólido, equilibrado y profundamente social, que prioriza los servicios públicos, el bienestar de los vecinos y las inversiones estratégicas», define el equipo de Nidia Arévalo, quien destaca que el documento se apoya en «la excelente salud financiera del Concello, tal y como refleja la Cuenta General de 2024: resultado positivo de más de 2 millones de euros, remanente de tesorería positivo y una estabilidad presupuestaria superior a los 4,6 millones».

Para el gobierno municipal, el área de Bienestar Social vuelve a ser una prioridad, y se lleva casi el 15% del presupuesto, con una partida de 2,37 millones para reforzar programas de atención a familias, mayores y personas vulnerables. El nuevo contrato del Servicio de Axuda no Fogar (SAF), todavía en fase de elaboración de los pliegos, superará el millón de euros, y también se incrementará el apoyo a entidades como Afaga Alzheimer, con un total de 15.000 euros.

En materia de Educación, aunque no es de competencia municipal, el presupuesto de 2026 destinará 543.000 euros para actuaciones en los centros educativos, para acometer importantes actuaciones en el comedor del CEIP Atín, en los patios de Castro-Mos y Pena de Francia y en la biblioteca del CEIP Sanguiñeda, que se ampliará.

En cuanto a espacios naturales, el gobierno local reserva recursos para realizar el Parque de A Pesqueira, ampliar la Senda do Louro, rehabilitar el Muíño das Tapias e iniciar la tramitación para declarar el Sendero da Salgueira, en Pereiras, como Espazo Natural de Interese Local (ENIL).

Por otro lado, el equipo de Arévalo se marca como objetivo a cumplir entre 2026 y 2027 conectar el 100% de las viviendas de Mos al saneamiento municipal, para lo que incluye una partida de 800.000 euros en el presupuesto.

Tampoco faltarán los proyectos para seguir humanizando y mejorando carreteras y espacios públicos.

En Cultura, se consolidan las partidas para eventos que marcan la identidad de Mos, como la Festa da Rosa, San Mamede, Son do Pazo, la fiesta de Pre Fin de Año o el nuevo Rondallas Fest. En este sentido, las rondallas incrementan su apoyo municipal hasta los 21.300 euros.

En el ámbito deportivo, se reservan 62.000 euros para ayudas municipales y se prevén inversiones en la mejora de los pabellones Patricia Martínez, Sanguiñeda y Óscar Pereiro.

Aparcamiento público

Por último, como novedad, se destinarán 200.000 euros a la mejora del campo de fútbol de Louredo, que fue el proyecto elegido por los vecinos y vecinas de Mos dentro del proceso participativo «Mos Decide», el cual recibirá un impulso adicional de 170.000 euros del Plan +Provincia. Además, otra de las propuestas finalistas, la creación de un aparcamiento público en el entorno del Pazo de Mos, también está reflejada en el presupuesto de Mos para 2026, en cuyo proyecto ya está trabajando el gobierno municipal.