La foto «trucada» de Salceda es una simulación de protocolo

La foto en la que aparece borrado el líder del PP de Salceda, Santiago Rodríguez Davila, es un ejemplo de técnicos de protocolo enviado al gobierno local y que se subió por error a las redes sociales, según ha podido saber FARO de fuentes del Concello.

Las mismas indicaron que la fotografía «chapuceada», ya que no se percibe trabajo de retoque profesional, pretende exponer cuál debería ser la posición correcta del gobierno local a la hora de hacerse una foto con una personalidad pública que visite la villa (en ese caso era la conselleira de Medio Ambiente), después de que el líder del PP local (en la oposición) se hubiese colocado en primera fila como si fuese concejal del gobierno. La foto cambiada quedó sin querer en el banco de imágenes desde mayo, y en octubre se subió equivocadamente con un nuevo post, sin sustituir ni la foto ni la publicación inicial de aquella visita.

La reacción del PP provincial y gallego pidiendo la dimisión de la alcaldesa por este asunto ha sorprendido en la comarca.