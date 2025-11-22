Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Porriño invierte 300.000 euros en el saneamiento de Budiño

D. P.

Porriño

Porriño continúa ejecutando su plan integral de mejora del saneamiento con el inicio de los trabajos del proyecto de O Sobral-Eiriz, en la parroquia de Budiño, una obra que permitirá conectar 38 viviendas unifamiliares de los núcleos rurales de Picouzo, Cruz, Cortés y Eiriz al sistema general de saneamiento municipal del río Louro.

Los trabajos, adjudicados por un importe de casi 304.000 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses, consisten en la prolongación de la red municipal.

