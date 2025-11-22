Porriño invierte 300.000 euros en el saneamiento de Budiño
Porriño
Porriño continúa ejecutando su plan integral de mejora del saneamiento con el inicio de los trabajos del proyecto de O Sobral-Eiriz, en la parroquia de Budiño, una obra que permitirá conectar 38 viviendas unifamiliares de los núcleos rurales de Picouzo, Cruz, Cortés y Eiriz al sistema general de saneamiento municipal del río Louro.
Los trabajos, adjudicados por un importe de casi 304.000 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses, consisten en la prolongación de la red municipal.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eira do Costa»
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- Muere el entrenador vigués Iñaki Cabaleiro