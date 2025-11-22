Porriño invierte 300.000 euros en el saneamiento de Budiño

Porriño continúa ejecutando su plan integral de mejora del saneamiento con el inicio de los trabajos del proyecto de O Sobral-Eiriz, en la parroquia de Budiño, una obra que permitirá conectar 38 viviendas unifamiliares de los núcleos rurales de Picouzo, Cruz, Cortés y Eiriz al sistema general de saneamiento municipal del río Louro.

Los trabajos, adjudicados por un importe de casi 304.000 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses, consisten en la prolongación de la red municipal.