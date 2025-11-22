Luz verde al convenio de Mos con el Celta para la conexión hidráulica

El Concello de Mos aprobó ayer en junta de gobierno local el convenio de colaboración con el Real Club Celta de Vigo para la ejecución de un nuevo sistema general de abastecimiento de agua que conectará el proyecto de interés autonómico Factoría do Deporte Galego- Galicia Sports 360 con la conducción general del Louro.

El acuerdo permitirá avanzar en una infraestructura clave para garantizar el suministro y el correcto funcionamiento del complejo deportivo impulsado por el Real Club Celta de Vigo en el municipio. El convenio regula la cooperación técnica y administrativa entre ambas partes para la proyección, ejecución y financiación del nuevo sistema general de conducción, que incluirá una tubería de 6 km, bombeos intermedios y un depósito regulador de 1.500 metros cúbicos en el Coto dos Mosquitos.

El Club asumirá la totalidad de los costes de las obras, incluyendo la redacción del proyecto, contratación, ejecución y expropiaciones necesarias, mientras que el Concello de Mos será el encargado de la supervisión técnica de la puesta a disposición de los terrenos municipales afectados y de la recepción y explotación posterior de la infraestructura, que pasará a ser de titularidad municipal.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable hasta un máximo de ocho, e incluye la creación de una comisión de seguimiento.