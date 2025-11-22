El CIM de Mos atendió este año a 114 mujeres y realizó más de 400 consultas

El Concello de Mos reunió ayer a su mesa local contra la violencia de género, presidida por la alcaldesa, Nidia Arévalo, y en la que participaron representantes del gobierno local Guardia Civil, IES de Mos, CIM de Mos, centro de salud, CEIP de Petelos y Policía Local de Mos, entre otros profesionales, «lo que evidencia el compromiso colectivo en Mos para garantizar una atención integral y coordinada a las víctimas», valoran desde el gobierno local.

Durante la sesión se presentó un balance de la atención prestada a lo largo del año en el Centro de Información a la Mujer (CIM) de Mos. En total, se atendieron a 114 mujeres y se realizaron 426 consultas, de las cuales la mayoría fueron de atención psicológica y también un gran número de asesoramiento jurídico.

Por otro lado, la mesa destacó importantes progresos en la coordinación interinstitucional, entre ellos la celebración de dos mesas técnicas durante el año con la Guardia Civil, Policía Local, Servicios Sociales, Educación y Sanidad; la mejora de la comunicación y creación de protocolos conjuntos de actuación, así como la incorporación de la Policía Local de Mos al sistema VIOGEN, un avance estratégico para reforzar la protección de las víctimas y optimizar la respuesta ante situaciones de riesgo.

La alcaldesa agradeció la labor de todo el personal técnico, de las entidades colaboradoras y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, subrayando que «solo desde la unidad y la coordinación se puede ofrecer una respuesta integral y efectiva».

Igualmente, el Concello adelanta que, ante la previsión de lluvia para el lunes, todos los actos previstos para esa jornada con motivo del 25-N se trasladas al Pabellón Óscar Pereiro, manteniendo los mismos horarios.