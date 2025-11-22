«Chola, a it girl», mañana en Salceda

Salceda acoge este fin de semana varias actividades de su programa conmemorativo del 25-N. Hoy, de 11.00 a 13.00 horas, tendrá lugar una charla coloquio sobre disciplina positiva en el centro social de A Devesa, y mañana, domingo, a las 19.30 horas, el Auditorio Municipal acogerá la representación teatral «Chola, a it girl», de Laura Villaverde. El martes, 25 de noviembre, el alumnado del CEP Altamira será protegonista del acto central.