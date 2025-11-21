La Xunta estudia ampliar la oferta de FP en Mos

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitó ayer el IES de Mos para avanzar que la Xunta está estudiando la posibilidad de incrementar la oferta de Formación Profesional en este centro, donde actualmente se cursa el ciclo de grado básico en Servicios Comerciales.

Tal y como explicó el conselleiro, la ampliación de la oferta de FP se haría de manera progresiva en los próximos años académicos. Para eso será necesario hacer previamente una prospección de las necesidades de los sectores productivos de la zona para determinar que ciclos son más necesarios para las empresas y, por lo tanto, tendrían mayor empleabilidad.

A mayores, la consellería también está analizando la posibilidad de construir una pista cubierta en este instituto.