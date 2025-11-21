El PP lleva a la Valedora el caso de la foto trucada

La secretaria general de PP de Galicia, Paula Prado, junto a su homónima provincial, Luisa Piñeiro, visitó ayer Salceda para trasladar su apoyo al portavoz municipal, Santiago Rodríguez Davila, por el asunto de la foto en la que fue sustituido por un concejal del gobierno local a través de un retoque fotográfico. En su visita, anunció que el PP llevará el asunto a la Valedora do Pobo y pidió la dimisión de la alcaldesa.