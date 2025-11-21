Porriño celebra el Día de la Sostenibilidad

El Concello de Porriño celebrará mañana, sábado, el Día de la Sostenibilidad, con un evento abierto a todos los vecinos y vecinas en la Plaza del Concello. Desde las 12.00 hasta las 19.00 horas habrá actividades, juegos, demostraciones y stands divulgativos centrados en la correcta separación de residuos.