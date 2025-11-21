Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Porriño celebra el Día de la Sostenibilidad

El Concello de Porriño celebrará mañana, sábado, el Día de la Sostenibilidad, con un evento abierto a todos los vecinos y vecinas en la Plaza del Concello. Desde las 12.00 hasta las 19.00 horas habrá actividades, juegos, demostraciones y stands divulgativos centrados en la correcta separación de residuos.

