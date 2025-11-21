La nueva estación de ITV de Mos realizará 70.000 inspecciones al año

El Concello de Mos ya ha concedido la licencia municipal para la nueva estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que la empresa SYC Aplus construirá en el Polígono de A Veigadaña. La nave tendrá una superficie de 1.685 metros cuadrados y entrará en funcionamiento en el último trimestre de 2026, con la previsión de realizar más de 70.000 inspecciones al año y complementar un servicio que actualmente, en el área metropolitana de Vigo, se presta en Peinador, Porriño y Nigrán.

«Con esta aprobación seguiremos haciendo de nuestro parque empresarial un espacio atractivo para nuevas inversiones, generador de empleo y servicios, y contribuimos a que los vecinos y vecinas de Mos y del área metropolitana puedan realizar las inspecciones de sus vehículos sin necesidad de desplazamientos largos», valoró la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, ayer, en el acto de presentación del proyecto, en el que participaron también el director general de Applus Auto en Galicia, Alberto Zalvide, la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, miembros de la corporación y entidades empresariales y vecinales de la zona,

La nueva estación de ITV en el Polígono de A Veigadaña contará con cuatro líneas de inspección, de las que dos serán para vehículos ligeros y las otras dos universales; un box para motocicletas y un laboratorio de frío ATP para vehículos isotérmicos o frigoríficos. El conjunto de la nave, sobre la que se instalarán 185 paneles solares, se complementará con un edificio administrativo de dos plantas que tendrá zonas de atención al público, oficinas y espacios de servicio. Asimismo, el alcance de la obra incluye la urbanización completa de la parcela, con áreas destinadas a la circulación de vehículos y peatones, zonas de espera, aparcamiento y espacios verdes.

«A Veigadaña es un espacio que sigue creciendo, y esta nueva estación de ITV contribuye no solo a mejorar la seguridad viaria, sino también a dinamizar el parque empresarial, consolidándolo como un polo de referencia industrial y de servicios en el Área Metropolitana de Vigo», destaca la alcaldesa.