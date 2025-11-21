Megan Maxwell ambienta su última novela en Porriño: «Era justo lo que buscaba»

La escritora superventas Megan Maxwell ha ambientado su última novela en Porriño, donde transcurrirá la historia de amor de María y Nicolás. Se trata de la segunda obra navideña de Maxwell, que, con más de sesenta títulos publicados, se lanzó el año pasado con la temática navideña con una novela ambientada en Navacerrada, y repite este año con Ande, ande, ande, la Mari Morena, cuyo escenario principal es el corazón de A Louriña.

«Cuando pensé en escribir esta novela, sabía que quería un lugar que estuviera cerca de Vigo, ya que es conocida como la ciudad de las luces de Navidad, y cuando surgió la idea de Porriño, no me lo pensé, pues era justo lo que buscaba», cuenta a FARO la escritora madrileña de género romántico, que ha vendido más de siete millones de ejemplares.

Aunque reconoce que nunca ha estado presencialmente en la villa del Louro, Megan Maxwell ha paseado por sus calles a través de Google Maps, por lo que sus guerreras y guerreros, como llama a sus lectores, podrán identificar entre las páginas de Ande, ande, ande, la Mari Morena, escenarios como la Plaza del Cristo y su fuente, aunque la trama principal transcurre en una granja.

Con Porriño en el centro de su última novela, Maxwell le arrebata a Vigo el trono de la Navidad. «He querido mostrar que en Porriño también uno puede tener una preciosa Navidad», cuenta la autora, quien también habla de Vigo y de sus luces: «Las he visto por televisión, pero estoy deseando verlas en vivo y en directo».

Igualmente indica que, aunque no conoce Porriño, «espero algún día poder hacerlo». Quizás pueda cumplir ese deseo pronto, pues tiene prevista una presentación y firma de libros de Ande, ande, ande, la Mari Morena el 3 de diciembre en Vigo, junto a su hija, la también escritora Sandra Miró.

La trama de Ande, ande, ande, la Mari Morena, título que eligió «simplemente porque es un villancico muy español», es la de chico conoce chica y ambos proceden de mundos muy diferentes, pero envuelta en papel de Navidad. «Particularmente siempre me han encantado las películas de Navidad, porque te hacen pasar un bonito rato viéndolas y siempre quise escribir una historia de Navidad», reconoce Megan Maxwell, adelantando que, además de amor y Navidad, su nueva novela tiene «familia, complicaciones, risas, momentos divertidos y, sobre todo, ¡mucha positividad!».

«Galicia es un sitio tan increíble, mágico y maravilloso como Madrid, Nueva York o la Conchinchina, ¿por qué no crear una novela en un sitio tan espectacular?», concluye Maxwell, autora de best sellers como Pídeme lo que quieras, llevada a la gran pantalla, o El día que el cielo se caiga.