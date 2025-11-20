El Martínez Alonso de Mos, premio del Ministerio de Educación
El Colegio Público Maestro Martínez Alonso, de Mos, recibió ayer en Madrid uno de los segundos premio Alianza STEAM en reconocimiento a proyectos educativos que fomentan la ciencia y la tecnología entre las niñas, concedido por el Ministerio de Educación.
El centro logró el premio en la categoría de infantil y primaria, una de las cinco establecidas, por la creación de una marca de ropa ecosostenible mediante talleres STEAM. El galardón fue entregado por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa.
La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, acompañó al equipo del centro en el acto oficial de entrega de los galardones.
Los primeros premios están dotados con 5.000 euros cada uno, los segundos con 3.000 euros y los terceros con 2.000 euros.
