La vecina de Porriño Juaniña cuenta hoy su propia historia

La Diputación de Pontevedra pone hoy en valor la figura de la vecina de Porriño Juana de la Cruz, conocida como Juaniña. La porriñesa, que a sus 100 años es memoria viva de Porriño, será la protagonista de un nuevo coloquio de la tercera edición del programa «Aquí faltan páxinas», impulsado por la Administración provincial para recatar las historias de mujeres que no solían ser contadas. Será a las 19.00 horas en el salón de plenos del Concello de Porriño.

La propia Juaniña será la encargada de contar su historia, ligada a la moda. Su trayectoria profesional comenzó cuando tenía 9 años, y a los 13 años ya inauguró su primer taller de costura en la casa familiar, donde formó a decenas de jóvenes que siguieron su mismo camino. También desde allí confeccionó diseños únicos para clientes de toda Galicia, réplicas de modelo icónicos y creaciones inspiradas en los grandes modistos como Balenciaga, Chanel o Christian Dior. Durante décadas, su taller fue un referente de creatividad, pero también destacó por su generosidad.